Fondi, stalking all’ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Arrestato un 42enne per il reato di violazione della misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare applicatagli la mattina stessa. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza come si è presentato presso l’abitazione dell’ex convivente, cercando un contatto con la stessa. Si è poi subito allontanato ma è stato rintracciato presso lo scalo ferroviario di Fondi mentre scappava. I carabinieri di Fondi, in collaborazione con il personale del N.O.R., Aliquota radiomobile lo hanno tratto in arresto.