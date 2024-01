Fondi, stalking e violenze: sorveglianza speciale per un 44enne

Un 44enne di Fondi è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Già gravato da piccoli precedenti giudiziari e con un passato caratterizzato da abuso di alcol e stupefacenti, l’uomo era solito avere atteggiamenti violenti nei confronti dei propri congiunti e nei confronti di donne a lui legate sentimentalmente, costringendo spesso le vittime a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Nonostante denunciato da due sue ex fidanzate per i suoi atteggiamenti violenti e persecutori, e finito per un anno e mezzo in carcere, il 44enne ha continuato a reiterare le proprie condotte appena tornato in libertà.

Sempre difficili per l’uomo accettare possibili rotture amoroso, spesso logorate da condotte possessive e assillanti. Episodi di violenza hanno riguardato anche la sua famiglia con continue pretese di denaro da parte dell’uomo. Tutto ciò ha portato gli agenti del Commissariato di Fondi a richiedere l’applicazione della misura. Richiesta accolta dal Questore di Latina e dai Giudici del Tribunale di Roma.