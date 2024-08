Fondi, tentato furto in un bar: quattro denunciati

Quattro cittadini tunisini sono stati denunciati dai carabinieri per tentato furto in un bar di Fondi. I carabinieri della locale Tenenza hanno deferito in stato di libertà, gli autori di tentato furto nello specifico un giovane di 22 anni residente a Lenola, un ragazzo di 23 e l’altro 22 entrambi in Italia senza fissa dimora e un giovane di 19 anni residente a Priverno.

Attraverso l’analisi dei sistemi di video-sorveglianza urbana presenti nell’area dello scalo ferroviario di Fondi e successive comparazioni biometriche, i carabinieri hanno identificato i quattro giovani per gli autori del tentato furto presso un bar perpetrato la notte del 06 agosto nonché responsabili di analogo tentativo criminoso commesso presso lo stesso esercizio anche la notte seguente.