Erano in sella ad uno scooter quando, per cause da accertare, sono caduti dopo essersi scontrati con un’auto su via Arnale Rosso. L’impatto è stato violentissimo e l’esito dell’incidente drammatico: a perdere la vita Salvatore Pannozzo di 48 anni, mentre il figlio di 17 è stato solo lievemente ferito. Sul posto la Polizia Stradale di Aprilia. Inutili i soccorsi del 118, l’uomo è deceduto sul colpo.