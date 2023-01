Fondi, torna il concorso “Metti un frutto sotto il banco”

Pubblicato il bando della seconda edizione del concorso “Metti un frutto sotto il banco”, indetto dal Comune di Fondi e dal MOF per promuovere una sana e corretta alimentazione tra i giovani. Dopo il successo del 2021, il Comune e Mof, hanno rinnovato la collaborazione per promuovere iniziative sull’importanza della frutta e della verdura nell’alimentazione, sulla sicurezza alimentare e sul raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

L’edizione 2023 sarà riservata ai ragazzi della primaria della città di Fondi prevedendo un incontro in presenza con un nutrizionista, durante il quale sarà spiegata l’importanza del consumo della frutta e della verdura in termini di salute e sostenibilità, con iniziative di didattica frontale e interattiva con premiazione finale dei progetti vincitori. Gli studenti elaboreranno i progetti sia singolarmente che in gruppo sotto forma scritta, grafica o multimediale. I lavori vincitori del concorso saranno tre, e si aggiudicheranno una fornitura di ortofrutta e la pubblicazione dell’elaborato sui canali social istituzionali dei due enti.

Commentano così il Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’Assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato: “Invitiamo i docenti e le famiglie ad incoraggiare i ragazzi lo scorso anno gli elaborati svolti sono stati straordinari ma l’aspetto più interessante è stato che, alla fine, hanno vinto tutti. Ognuno dei partecipanti ne è infatti uscito arricchito e con un bagaglio di conoscenze fondamentale per la propria salute”.

Aggiunge poi Roberto Sepe, direttore del MOF: “Dopo la prima edizione avevamo l’auspicio che il progetto entrasse a far parte stabilmente nella programmazione scolastica, affinché tutti gli studenti della città possano diventare, oggi e domani, ambasciatori della città dell’ortofrutta. Ad oggi ci stiamo riuscendo, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Fondi”.