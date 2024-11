Fondi, torna lo Street Food Festival

Dal 13 al 15 dicembre, il centro storico di Fondi ospiterà la settima edizione dello Street Food Festival, con novità in termini di location e programmi. Gli eventi si svolgeranno tra Piazza Duomo, Corso Appio Claudio, Piazza della Repubblica e, per la prima volta, Piazza Felice Chiusano, dedicata ai bambini con un villaggio natalizio. Non ci saranno stand in Piazza Giacomo Matteotti, che ospiterà il Union Rally Event 2024.

La serata inaugurale vedrà la partecipazione di Carmine Faraco di Made in Sud. Tra le novità, una riffa tradizionale in diretta Instagram e un parco giochi di legno per i bambini con spettacoli di magia e cabaret. Il programma include anche tribute band, dj set e concerti.

Antonio Simonelli, presidente dell’Associazione “Utopia”, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle attività locali, mentre il sindaco Beniamino Maschietto ha evidenziato il fermento natalizio che l’evento porta al centro storico. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Fondi con il supporto delle Associazioni Falchi di Pronto Intervento e Croce Rossa Italiana.