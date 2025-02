Fondi, tragedia in piscina: muore un bambino di 3 anni

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio, all’interno della piscina dello Sport Village Fondi. Un bambino di 3 anni è deceduto in seguito ad un malore durante una lezione di nuoto.

A quanto pare il piccolo, la cui famiglia è originaria di Itri dove gestisce un’azienda agricola, dopo aver vomitato in acqua, ha perso i sensi. Non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento del personale addetto della piscina e, in seguito, quello di un’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio dove è morto poco dopo.

Sul posto anche i carabinieri di Fondi che hanno avviato le indagini del caso raccogliendo gli elementi utili a chiarire i momenti drammatici vissuti nella struttura. La Procura di Latina ha così predisposto anche l’esame autoptico sulla salma.