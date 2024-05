Fondi, tragico incidente sull’Appia: perde il controllo dell’auto e muore

Perde controllo del mezzo e si schianta prima su un albero e poi su un’ altra auto a Fondi. Non c’è stato niente da fare per il 33enne che la scorsa notte ha perso la vita in un incidente stradale sulla via Appia. Il giovane stava percorrendo la strada in direzione Terracina-Fondi quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro un albero a bordo strada e carambolando poi contro un’altra macchina guidata da un ragazzo di 20 anni, con a bordo alcuni amici tra i 19 e 24 anni. Dopo il violento impatto l’uomo è deceduto sul colpo, mentre il ventenne al volante dell’altro mezzo e gli altri ragazzi con lui hanno riportato solamente ferite lievi, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti poi negli ospedali di Latina e Formia. Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Fondi, i quali si sono occupati di effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto.