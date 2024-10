Fondi, trovato con coltello giapponese e tirapugni: denunciato ventenne

Durante un controllo del territorio effettuato dai Carabinieri della Tenenza di Fondi nella tarda serata di ieri, un ragazzo di 20 anni è stato fermato e trovato in possesso di un coltello di fabbricazione giapponese con impugnatura a “T”. L’arma, lunga 14 cm con una lama di 9 cm, era nascosta nella tasca della felpa indossata dal giovane.

Oltre al coltello, all’interno del veicolo a lui in uso, i militari hanno rinvenuto anche un noccoliere tirapugni. Non essendo riuscito a giustificare il possesso degli oggetti, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma bianca e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.