Fondi, trovato con hashish: arrestato egiziano

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Fondi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un cittadino egiziano residente in città e già noto alle forze dell’ordine, fermato durante alcuni controlli sul territorio.

Durante la perquisizione personale, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno trovato addosso al 28enne circa 21 grammi di hashish, suddivisi in sette dosi confezionate in involucri di cellophane, pronte – secondo l’ipotesi investigativa – per essere cedute. L’uomo aveva con sé anche 50 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

Nel corso delle stesse verifiche è stata inoltre rinvenuta altra sostanza stupefacente in un terreno situato nel territorio di Fondi: si tratta di hashish e due dosi di crack, per un peso complessivo di circa cinque grammi. La droga sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti di laboratorio disposti dall’autorità giudiziaria.

Sempre nell’ambito dei controlli, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Latina come assuntori di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati con piccole quantità di hashish destinate all’uso personale.

Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo prevista per la mattinata di domani.