A seguito delle indagini avviate dopo la denuncia di una 38enne di Fondi, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una cittadina bengalese di 27 anni, residente in provincia di Napoli, per il reato di truffa. La donna, insieme a un complice ancora da identificare, è riuscita, tramite inganno, a farsi consegnare 300 euro in contanti con pagamento in contrassegno, per la vendita di tre paia di scarpe di marca su un sito di e-commerce. Tuttavia, al posto delle scarpe, è stato consegnato un pacco contenente tre borse di plastica.