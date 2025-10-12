Fondi, ubriaco al volante sbanda e impatta contro due vetture in sosta: denunciato

Un uomo di 51 anni di Fondi, già noto alle forze di Polizia, è stato denunciato per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

Intorno alle tre della scorsa notte, l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente assieme ad altre due autovetture in via Gavio Nauta a Fondi. Dai primi accertamenti condotti dai militari dell’arma, è emerso che l’uomo ha impattato contro altre due autovetture parcheggiate in strada.

A seguito di accertamenti alcolemici, il cui risultato andava ben oltre i limiti consentiti dalla legge, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro per la successiva confisca del veicolo