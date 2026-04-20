Fondi, ubriaco semina il caos in un locale e aggredisce i poliziotti

Serata movimentata nel centro cittadino di Fondi, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver dato in escandescenze all’interno di un locale ed aver aggredito gli agenti intervenuti.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando al Commissariato è giunta una segnalazione relativa alla presenza di una persona in evidente stato di agitazione, che stava creando problemi tra i clienti di un locale.

Sul posto sono arrivati gli operatori della squadra volante, che hanno individuato l’uomo, apparso fin da subito sotto l’effetto dell’alcol.

Secondo quanto emerso, poco prima avrebbe disturbato alcuni presenti e provocato danni agli arredi dell’attività. Alla vista delle forze dell’ordine, invece di calmarsi, avrebbe reagito in modo aggressivo, rifiutando ogni invito a collaborare e arrivando a colpire i poliziotti con calci e atteggiamenti violenti.

La situazione non si è placata neppure durante il trasferimento negli uffici del Commissariato, dove il soggetto avrebbe continuato a opporre resistenza, mantenendo un comportamento minaccioso e danneggiando alcune strutture.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che di danneggiamento, e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto il rito direttissimo.