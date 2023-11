Fondi, un premio alla cantante Chiara Stroia

“A Chiara Stroia per essersi distinta nel mondo della musica aprendo il concerto della star internazionale Carla Morrison e per aver dato lustro, con la sua voce e il suo talento, all’intera Città di Fondi”.

Ancora un riconoscimento simbolico consegnato da parte dell’amministrazione comunale che ieri pomeriggio ha voluto premiare la giovane ma già affermata cantante.

In apertura del concerto dello scorso 11 settembre a Milano, prima con il chitarrista Roberto Cardinali e poi in duetto con Carla Morrison sulle note di “No me llames”, Chiara Stroia ha incantato il pubblico.

Grande emozione per Chiara quando Carla Morrison, vincitrice di tre Latin Grammy, celebrata con milioni di visualizzazioni in rete e protagonista di concerti sold out in tutto il mondo, l’ha definita una grande compositrice suscitando gli applausi di migliaia di fan.

Oltre al brano che le due artiste hanno interpretato insieme a Milano, la Stroia ha infatti già scritto nel 2020 “Recuerdo”, brano che la star messicana ha invece cantato insieme a Ricky Martin.

Per questo ma anche per la sua brillante carriera soltanto agli inizi, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e l’amministrazione comunale hanno voluto premiare la talentuosa concittadina invitandola ad esibirsi nel corso dell’estate fondana nel 2024.