Fondi, urla “Allah akbar” e minaccia i passanti con un coltello

I poliziotti del Commissariato di Fondi hanno arrestato un uomo di nazionalità algerina, per aggressione e minacce nei confronti di alcuni passanti. Già era stato segnalato anche ai carabinieri, per aver minacciato un passante nei pressi della moschea, brandendo un coltello e gridando “Allah akbar”.

La Polizia di Fondi, nell’ambito dei servizi di competenza, ha sottoposto al controllo per identificazione l’uomo, sul conto del quale è risultato pendere un ordine di arresto della Procura di Latina, per l’espiazione di un residuo di pena di tre mesi relativo ad un reato commesso nell’ambito in provincia nel 2018.

Domiciliato in provincia di Vicenza, è stato sottoposto dapprima ad una perquisizione, che ha permesso di rinvenire iun particolare un coltello/taglierino a serramanico di medie dimensioni e, successivamente, ad accertamenti sull’identità da parte della Polizia Scientifica, a seguito dei quali si è avuta contezza dell’ordine di arresto della Procura di Latina pendente a suo carico. Lo straniero è stato trasferito presso il carcere di Latina e verrà denunciato alla Procura del capoluogo, per il possesso ingiustificato del coltello.