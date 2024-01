Fondi Vera, al via la campagna contro l’abbandono dei rifiuti

Entra nel vivo a Fondi #fondifacciamolapulita, la campagna di sensibilizzazione di ‘Fondi Vera’ per la lotta all’abbandono dei rifiuti. Sono molti, in alcune zone della città i cartelli esposti in varie lingue che vanno dall’italiano all’hindi, passando per il rumeno e l’inglese. Un motivo per cercare di sensibilizzare anche la comunità straniera presente sul territorio.

“Iniziata l’affissione di una prima serie di cartelli informativi realizzati in italiano, inglese, albanese, rumeno, urdu, punjabi e hindi nei siti in cui si registra abbandono di rifiuti. Per promuovere una sempre maggiore consapevolezza circa l’abbandono di rifiuti sul territorio, dal Centro Storico alle periferie, abbiamo ideato questa Campagna di Sensibilizzazione” ha spiegato Paola Di Biasio, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Ambiente del nostro Movimento di Partecipazione Politica.

Cartelli esposti alle Benedettine, in Piazza Felice Chiusano, al Cardinale, in Via Imperatrice Livia, in Via Ippolito de’ Medici, all’ex Carcere, al Palazzetto dello Sport, alla Portella, in Via Marconi e nei pressi del Teatro. Un’iniziativa che promuoviamo in diverse lingue per raggiungere concretamente tutta la Comunità locale, tutti i 39550 residenti a Fondi compreso gli oltre 4700 concittadini di provenienza straniera. Presto una seconda uscita con altri messaggi espliciti rivolti alla cittadinanza, mentre attraverso i canali social del Movimento saranno illustrati gli articoli del Capitolato Speciale d’Appalto di cui si chiede verifica puntuale.

“Questo perché tutti siamo chiamati al senso di responsabilità. I Cittadini, con maggiore amore per il territorio in cui vivono. Le Istituzioni, con controlli e azioni per punire chi trasgredisce. L’Azienda che gestisce il servizio con un rigoroso rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto” dichiara il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.