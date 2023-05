Fondi Vera, domani nello storico quartiere Porta Roma

Domani, dalle ore 10 alle ore 13, Fondi Vera sarà a in Via Marconi nel cuore dello storico quartiere Porta Roma.

Dopo le tappe di San Magno, Piazza Matteotti, Campo Boario, Portone della Corte, Mercato domenicale e Querce, Domani 7 Maggio Fondi Vera sarà tra la gente di Porta Roma, con un Gazebo in Via Marconi, all’imbocco del Corso, dalle ore 10 alle ore 13.

“Quella di Porta Roma è indubbiamente una delle tappe più importanti nel nostro tour dei quartieri cittadini. E non solo perché a pochi passi da Via Marconi c’è la nostra Sede, ma anche e soprattutto perché in questa zona c’è bisogno della presenza della Politica, c’è bisogno di ascoltare le idee della gente, suggerimenti, eventuali critiche, proposte per migliorarne la vivibilità” commenta il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

“Possiamo dire senza timore di smentita che questa campagna sul territorio sta dimostrando come le persone sentano la necessità di un confronto, un dialogo aperto, uno scambio di opinioni con chi li rappresenta, ed è per questo motivo che siamo felici dei riscontri che l’iniziativa sta raccogliendo e siamo certi che anche Domenica mattina a Porta Roma incontreremo la Fondi che non si arrende e coltiva ancora il sogno di una Città migliore” aggiunge la Portavoce del Movimento, Valentina Tuccinardi.

“A due passi dallo storico mercatino, nel cuore di uno dei quartieri simbolo della Città, incontreremo residenti e commercianti per parlare della Fondi di oggi ma soprattutto della Fondi di domani. Vogliamo continuare ad ascoltare le persone, mettendole al centro della nostra azione politica, perché siamo convinti che la Partecipazione sia l’unica medicina possibile per restituire a questa terra una prospettiva migliore” conclude il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.