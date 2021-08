Fondi, Vicol’Art: antichi mestieri e ombrelli colorati nel centro storico

Vicol’Art, a cura dell’associazione “Il Drappo dell’Assunta” che per il decimo anno consecutivo ha messo a punto un articolato programma, si terrà dal 3 al 7 settembre.

Si parte venerdì con l’inaugurazione della cinque giorni alla presenza delle autorità.

Il programma della prima serata prevede un evento nell’evento con la proiezione in Piazza Duomo, a partire dalle ore 20:30, del cortometraggio “Storie vissute di contrade, tra passato e presente”.

Dopo l’anteprima sintetica, il filmato sarà riproposto in versione integrale, a puntate, sui canali social del Comune di Fondi.

L’evento proseguirà il 4 e il 5 settembre con una rievocazione di antichi mestieri e l’allestimento di piccoli laboratori artigianali nei quali verranno realizzati oggetti in legno e cesti.

A guidare i visitatori lungo il percorso dedicato all’iniziativa, tanti ombrelli colorati che inonderanno di vivacità e allegria il centro storico della città e che rimarranno esposti fino al 7 settembre.