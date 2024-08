Il gioco del Lotto fa tappa nel Lazio in occasione del concorso di giovedì 1° agosto. Come riporta Agipronews, nella regione si segnalano tre premi, per un totale di 34.599 euro. Ad Anagni, in provincia di Frosinone, sono stati vinti 13.050 euro, a Fondi 11.033 euro e a Roma 10.516 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 766 milioni da inizio anno.