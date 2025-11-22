Fondi, viola il divieto di avvicinamento: 49enne arrestato

Un 49enne di Fondi è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza locale per aver violato il divieto di avvicinamento imposto dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo che il suo braccialetto elettronico ha attivato l’allarme, segnalando l’ingresso nella zona interdetta.

La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Latina ha rilevato il movimento anomalo e ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto. In pochi minuti i militari hanno raggiunto l’abitazione della figlia e del genero dell’indagato, luogo che l’uomo non avrebbe potuto avvicinare a meno di 500 metri. Al loro arrivo, hanno constatato la presenza del 49enne nei pressi dell’immobile, in palese violazione delle prescrizioni.

Accertata la trasgressione, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza del soggetto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza di Fondi, dove rimarrà fino alla convalida dell’arresto, prevista con rito direttissimo nella giornata odierna.