Fondi, viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato

Un uomo di Fondi è stato arrestato dalla Polizia perché ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Ex marito della vittima, già in passato aveva violato le prescrizioni imposte a tutela della donna e pertanto, alla luce della recidiva, a seguito della convalida dell’arresto il G.I.P. ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Sempre a Fondi, nell’ambito dell’impulso alle attività di controllo del territorio, le pattuglie hanno proceduto al controllo di numerose aree urbane; 216 le persone controllate, in gran parte straniere; tre le violazioni al codice della strada rilevate. Un automobilista di Lenola è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con la patente scaduta da quasi sedici anni.