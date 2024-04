Fondi, violenze contro lo zio anziano: allontanato da casa

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Fondi ha eseguito un provvedimento cautelare emesso dal GIP di Latina nei confronti di un uomo di Fondi nato nel 1970. Tale provvedimento prevede l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura è stata necessaria a causa del comportamento abusivo dell’uomo verso il suo anziano zio convivente. Quest’ultimo veniva regolarmente maltrattato mentre l’aggressore era ubriaco, subendo minacce di morte e violenze fisiche tramite schiaffi, calci, testate e pugni, che gli hanno procurato lesioni personali gravi, inclusa una frattura delle ossa nasali a causa di una testata. Tali maltrattamenti, perpetrati in modo sistematico, hanno causato alla vittima sofferenze e umiliazioni intollerabili, creando un clima di terrore all’interno della famiglia e sottomettendo psicologicamente la vittima. Le indagini della Polizia hanno raccolto prove significative per confermare i gravi indizi di colpevolezza dell’indagato, il quale ha mantenuto questo comportamento ostile nei confronti del congiunto all’interno della loro abitazione per ben quattro anni. Sulla base di tali elementi, il Giudice ha deciso di adottare le misure cautelari per proteggere la vittima. L’indagato dovrà affrontare il processo per i reati contestati e, nel frattempo, gli è vietato tornare a casa e avvicinarsi alla vittima in qualsiasi modo.