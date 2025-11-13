Fondo risorse decentrate, 130mila euro per il personale del Comune di Latina

All’indomani della pubblicazione dei primi avvisi per le progressioni verticali, arriva un’altra buona notizia per il personale del Comune di Latina. Ad annunciarla è il sindaco Matilde Celentano: “L’amministrazione si impegna all’applicazione del D.L. 25/2025 per l’incremento del Fondo delle risorse decentrate, mettendo a disposizione dei dipendenti comunali 130 mila euro, a valere dall’anno in corso, mantenendo così fede all’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 7 ottobre scorso. Si tratta di un incremento stabile del Fondo, anticipato di un anno rispetto a precedenti previsioni. Il tutto è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra e su input dell’assessore al personale Andrea Chiarato”.

“Ancora una volta – precisa l’assessore Chiarato – l’amministrazione ha saputo trovare risposte a legittime richieste dei dipendenti. E, aggiungo, in questo caso non è stato semplice. Grazie alla collaborazione dei miei uffici, guidati dalla dirigente Manuela Zuffranieri, con quelli dell’assessorato alle Finanze, rappresentato dalla collega di giunta Ada Nasti, e diretti da Diego Vicaro, è stato possibile reperire le giuste risorse per anticipare di un anno l’applicazione del Dl Pa, per finanziare tutti gli istituti contrattuali che costituiscono il salario accessorio dei dipendenti del comparto. Ringrazio tutti coloro, ad iniziare dal sindaco Celentano e dal direttore generale Agostino Marcheselli, che per questa soluzione hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo”. Il direttore generale Marcheselli ha convocato il tavolo della delegazione trattante per la prossima settimana, al fine di affrontare le tematiche rimaste ancora aperte.