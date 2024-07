Football Americano, domenica inizia il torneo ”End of Summer”

Dopo la vittoria della 1° Edizione della Coppa Italia Friendly Cup, i Buffalos Latina hanno organizzato per la prossima domenica 4 agosto un torneo definito “End Of Summer” contro il team Campano degli Owls Maddaloni, squadra da poco rientrata dal campionato di I° Divisione Nazionale, ed una rappresentativa delle atlete femminili di entrambe le società, sotto i colori delle Queen Bees Latina.

Un evento fortemente voluto da entrambe le società, rispettose tra loro, con l’obiettivo di divertirsi assieme prima della pausa estiva, coinvolgendo le ragazze in un test sul campo delle proprie capacità fisiche, sfidando di fatto due team composti da soli uomini, nella competizione del Flag Football.

L’evento si terrà nella cornice del Centro Sportivo Haupt Pharma, da poco inaugurato, a Borgo San Michele. L’accesso alla sola partita sarà gratuito per tutti i tifosi ed interessati, e consentirà, per chi vorrà trattenersi, di beneficiare dell’ingresso in piscina e di usufruire dei servizi del bar – ristorante all’interno.

Un modo quindi di poter avvicinare famiglie a questo sport, che ricordiamo, è stato da poco inserito nelle prossime olimpiadi del 2028, in cui la Nazionale Italiana è tra le prime cinque al mondo, sia nella categoria Flag Football (Uomini e Donne Senior dai 16 ai 60 anni, e Under – Baby dai 10 ai 15 anni) che Tackle (Uomini dai 17 anni in su).

La prima partita in programma è per le ore 10:00, con il primo Match Buffalos vs Queen Bees. A seguire intorno le ore 11, l’incontro Buffalos vs Owls per poi concludere l’evento con il match finale, previsto alle ore 12:00, tra Owls e Queen Bees. Termine del torneo ore 13:00 circa.