Football Americano, i Buffalos raddoppiano: ecco i Butteros Cisterna

Il recente trasferimento della società pontina dei Bufali Latina sotto il territorio di Cisterna di Latina, precisamente nell’Impianto Sportivo di Borgo Flora condiviso con i cugini Rugby Cisterna Kiwis , ha portato per i Buffalos un incremento importante di tesserati, abbracciando atleti provenienti dai Comuni vicini e sempre più interessati ad avvicinarsi al Football Americano, che viene praticato sia nella modalità “Soft” senza contatto, definita Flag, che nella versione Iconica con casco ed armatura, Tackle.

Mercoledì alle ore 20:30 ci sarà il primo allenamento Tackle stagionale dei Bufali Latina , per l’occasione a porte aperte, dove sarà possibile ammirare da vicino la struttura sportiva ed i relativi servizi offerti , godendosi la serata assieme allo staff e gli atleti del Rugby e del Football Cisterna, l’invito è esteso a grandi e bambini, che potranno godersi un drink sotto le stelle circondanti dallo sport.

Altra novità per i Bufali Latina, a seguito della crescita esponenziale di iscritti, è la nascita di una seconda squadra mista di Flag Football, definita i Butteros (Dall’incontro delle parole Butteri e Buffalos) Cisterna. La seconda squadra sarà guidata dai Capi Allenatore D’Amico Alex e Dalla Senta Lorenzo, atleti senior che hanno deciso di valorizzare i giocatori emergenti iscrivendoli alla prossima Coppa Italia di Flag con il via il prossimo 6 Ottobre. La prima squadra sarà seguita invece da Dalla Senta Alessandro, già Capo Allenatore, Alessandrini Mario per il reparto dell’attacco e Sampaolo Alessandro, già Capitano, che seguirà un intero reparto difensivo.

Il team principale ha sicuramente un ossatura molto agonistica rispetto al primo e ci si aspetta grandi risultati nell’imminente Coppa Nazionale.