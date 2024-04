Football Americano, inizia il mese dedicato ai Bambini e Ragazzi

A seguito delle nuove direttive Federali, il Campionato Nazionale di seconda divisione di Flag Football, originariamente previsto per giugno 2024, è stato posticipato a ottobre 2024, ampliando così la durata dello stesso di quasi 8 mesi, con conclusione prevista a giugno 2025. Questa decisione permette ai Bufali Latina di continuare con gli eventi promozionali volti ad ampliare il proprio organico e a far comprendere alla Provincia di Latina il gioco del Football Americano, nel quale la società è protagonista dal 2017 nella versione senza contatto Flag e, più recentemente, con giocatori in Prestito, anche nella Versione Tackle, con casco ed armatura.

Proprio il prossimo 24 aprile, si terrà un Open Day gratuito per le categorie Under Maschile e Femminile, consentendo a tutti i bambini e le bambine, dai 8 ai 16 anni, di provare la versione senza contatto fisico del Football Americano, in vista delle Olimpiadi 2028, nelle quali l’Italia sarà sicuramente protagonista. La missione dei Bufali Latina è di aiutare le nuove generazioni a crescere praticando uno sport inclusivo, alla portata di tutti, senza alcun vincolo di età e di corporatura, e soprattutto rispettoso.

Nell’ultimo anno, la società ha avuto tre atleti convocati nello stage della Nazionale Italiana, rispettivamente un Under 17 e due Ragazze Over 20 per la categoria Flag, e si augura di arrivare al prossimo anno anche con qualche Under 15, pronto a rappresentare la Città di Latina indossando la divisa Azzurra della Nazionale.

A tal proposito, oltre all’evento di mercoledì 24 aprile, di cui trovate ogni informazione nelle Pagine Social della società (LT Buffalos), partirà anche il progetto Scolastico dentro l’Istituto Vittorio Veneto di Latina, che vedrà coinvolti per tutto il mese di maggio assieme ai Docenti di Educazione Motoria. Nel frattempo, la società sta collaborando con altri istituti di Latina e con altre organizzazioni nel territorio, per portare il loro sport in eventi dedicati, non solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti.