Formazione finanziata con il “Fondo Nuove Competenze”. Al via le domande 2025. Informazioni gratuite in Confesercenti Latina

Economia & società

Rubrica settimanale

Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

Al via la presentazione delle domande per accedere alla formazione finanziata dei propri dipendenti, grazie al “Fondo Nuove Competenze”.

Le domande si possono presentare dallo scorso 10 febbraio e fino al 10 aprile 2025, sempre se non si esauriscono prima i finanziamenti stanziati. È questa certamente una opportunità per le imprese che devono formare i propri dipendenti particolarmente in ambito di transizione digitale ed ecologiche.

Trattasi, in definitiva, di un contributo destinato alle imprese che avviano processi di formazione, nell’ambito del FNC. La misura prevede il rimborso dei costi relativi alle ore di formazione svolta dai propri dipendenti durante l’orario lavorativo.

L’accesso al contributo ha un iter ben preciso e le domande devono essere presentate sulla piattaforma on line MyANPAL e prevede tutta una serie di incombenze amministrative, tra cui un accordo sindacale ed un progetto formativo.

La formazione deve essere erogata da strutture formative accreditate.

Obiettivo è quello di agevolare e supportare le imprese nello svolgimento, durante l’orario di lavoro, di una azione di formazione dei propri dipendenti.

Il costo viene rimborsato all’azienda dal Fondo. Non si tratta di un “credito d’imposta” ma di un versamento economico diretto all’impresa. Un ruolo determinante lo hanno i rispettivi Fondi interprofessionali, cui bisognerà utilizzare per beneficiare del rimborso.

Il Fondo Nuove Competenze è una iniziativa del Ministero del Lavoro, avviata con il Decreto Rilancio 34 del 19 maggio 2020 e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020). In questa nuova edizione, possono accedervi anche i lavoratori attualmente disoccupati, per un reinserimento nei processi produttivi.

In sintesi, gli ambiti formativi finanziati sono quelli relativi allo sviluppo dell’IA, sostenibilità ed impatto ambientale, economia circolare e transizione ecologica, efficientamento energetico e Welfare aziendale.

Maggiori info e approfondimenti si possono avere contattando il sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it

La Confesercenti di Latina, mette a disposizione gratuitamente, un servizio di prima informazione sul Fondo Nuove Competenze. Ci si può rivolgere a segreterialatina@confesercentilazio.com o contattando i numeri 0773.284550 – 331.8659785. Lo Sportello Confesercenti di Latina è in Via Eugenio di Savoia 5.