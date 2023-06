Formia, 2 mln per le scuole: un nuovo asilo e la messa in sicurezza della ‘Rialto’

Un nuovo asilo nido a Formia in località San Remigio, è stata affidata la progettazione esecutiva e presto arriveranno circa 1 milione di euro per la realizzazione. Inoltre altri 998mila euro serviranno per la riqualificazione e la messa in sicurezza della scuola materna Rialto di Castellone. Entrambi i progetti finanziati dai fondi PNRR.

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo e l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo esprimono “grande soddisfazione per il percorso che si sta seguendo. Grazie al prezioso lavoro degli uffici preposti, l’amministrazione comunale sta portando avanti l’iter procedurale legato ai progetti finanziati. Questi due, nello specifico, che attengono la sfera educativa e dell’infanzia, ci sono particolarmente a cuore perché toccano settori sensibili e servizi dedicati alle giovani famiglie”.

“Il calendario delle opere da avviare ed i percorsi da completare sono incalzanti – aggiungono – Abbiamo uno scadenzario con date da rispettare ormai definito e che stiamo seguendo quotidianamente con attenzione e meticolosità”, questi gli impegni che il sindaco e l’assessore hanno preso con la città e sui quali riversano la loro attenzione in questo periodo.