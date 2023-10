Formia, 400 giovani atleti nel ricordo di Pietro Mennea

Una giornata di festa, passione e divertimento, all’insegna dello sport nel ricordo di Pietro Mennea. Un triplo appuntamento con l’atletica leggera al centro dell’attenzione ha accolto, domenica scorsa, nel suggestivo scenario del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, 400 giovanissimi atleti che si sono riuniti davanti ad un pubblico numeroso di familiari, amici, accompagnatori e curiosi che hanno riempito le gradinate dell’impianto per applaudire i giovani allievi impegnati in diverse gare.

La manifestazione si è conclusa con l’emozionante ‘Memorial Day Pietro Mennea’, l’appuntamento più importante della mattinata dedicato al velocista di Barletta, legato indissolubilmente a Formia, la base della costruzione delle sue imprese più memorabili (dal primato del mondo di Città del Messico ‘79 all’oro olimpico di Mosca ‘80).

In pista quindi, spazio ai 200 metri, la sua specialità, e in pedana la gara di salto in alto.

Nelle vesti di padrona di casa era presente anche Dariya Derkach, la pluricampionessa italiana nel salto triplo, argento europeo indoor a Istanbul, che vive e si allena a Formia dal 2014.

Un successo di presenze che ha visto la preziosa partnership oltre che della Formia Atletica Leggera Poligolfo, presieduta da Vincenzo Scipione, coadiuvato dal tecnico Dimitri Chinappi, anche della Pro Loco Città di Formia, del Consorzio Turistico Città di Formia e dell’Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo, dagli assessori Fabio Papa (Sport) e Giovanni Valerio (Turismo) e dalla consigliera Valentina Di Russo. Di grande supporto è stata anche la collaborazione degli assessori Eleonora Zangrillo e Luigia Bonelli.

Il primo cittadino ha espresso orgoglio per la perfetta riuscita della giornata, complimentandosi personalmente con gli organizzatori e sottolineando lo strettissimo rapporto che unisce Formia al mondo dello sport e in particolare all’atletica leggera nel ricordo del campione Pietro Mennea.

“Formia era la sua seconda casa – spiega il sindaco Taddeo – Qui Pietro ha vissuto per tantissimi anni ed è stata per lui la culla delle sue affermazioni più celebri. Ieri la risposta del pubblico presente in massa sugli spalti è stato il corollario ad un evento che deve continuare negli anni, e diventare con il tempo tradizione. Un ringraziamento va anche al lavoro encomiabile delle società locali, che con dedizione e spirito di sacrificio hanno il compito di educare i giovani allievi trasmettendo loro i veri valori della vita e dello sport.

Il modello Mennea – conclude – è da seguire e da portare avanti e la città di Formia gli è davvero grata perchè le imprese di questo straordinario fuoriclasse hanno tenuto alto e portato in giro per il mondo il nome della nostra città ed il messaggio dell’importanza dello sport sano e trasparente, foriero di valori fondamentali alla base della vita di ciascuno di noi’’.