Formia, a febbraio la raccolta differenziata supera il 76%

I calcoli sono effettuati sui quantitativi effettivamente gestiti nell’ambito del servizio di raccolta, comprensivi dei rifiuti provenienti dal centro comunale di raccolta. La metodologia segue la codificazione ISPRA. I dati saranno inseriti nel MUD e ufficializzati nel 2027, a garanzia della piena trasparenza e tracciabilità. Va inoltre precisato che nel dato attuale non è ancora contabilizzata la quota di rifiuto gestita attraverso le compostiere domestiche, elemento che potrà contribuire ad aumentare la percentuale complessiva di raccolta differenziata.

“I dati del 2025 certificano che la raccolta differenziata è costantemente in aumento – dichiara l’amministratore unico della FRZ, Raffaele Rizzo – Siamo passati dal 70,30% del 2024 al 71,90% del 2025, fino a raggiungere nei primi mesi del 2026 percentuali che sfiorano il 77%. L’introduzione del nuovo calendario ha avuto un impatto positivo evidente, ma il merito va anche ai cittadini che stanno rispondendo con senso civico e responsabilità. L’obiettivo dell’80% è ormai vicino e rappresenta un traguardo concreto“.

La lotta agli abbandoni sarà uno dei principali obiettivi del nuovo anno. Con l’introduzione della videosorveglianza e controlli più serrati saranno perseguiti i comportamenti scorretti. Particolare attenzione sarà rivolta anche al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti domestici nei cestini stradali, pratica che incide negativamente sulla qualità del servizio e sui costi di gestione. Accanto ai controlli, verrà avviata una campagna di educazione ambientale capillare. Se il trend verrà confermato, Formia potrà raggiungere e superare l’80% di raccolta differenziata, diventando una città simbolo nel Lazio per efficienza ambientale, qualità del servizio pubblico e responsabilità civica. Un modello concreto, costruito sui numeri e sulla collaborazione tra Comune, azienda e comunità.