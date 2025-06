Formia, accoltellamento davanti a un bar: arrestato un egiziano

Violenta aggressione nei giorni scorsi a Formia, dove un giovane è stato colpito con un’arma da taglio all’altezza dell’occhio, davanti a un bar. La Polizia di Stato è intervenuta in pochi minuti, rintracciando poco distante il presunto aggressore, un cittadino egiziano.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato di opporsi agli agenti ma è stato bloccato e arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Trovato anche il coltello usato per colpire la vittima.

Le indagini proseguono per identificare un secondo uomo, visto allontanarsi prima dell’arrivo della Polizia.