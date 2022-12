Formia, accoltellato per gocce di spumante: due arresti

Uno spruzzo di spumante gli bagna i vestiti, questo il motivo alla base dell’accoltellamento di un giovane 21enne di Formia, avvenuto nella notte del 4 dicembre scorso all’esterno di un pub situato in piazza Tommaso Testa, nel clou della movida di Largo Paone.

Dopo una breve indagine gli agenti del Commissariato di Formia hanno arrestato due giovani, rispettivamente di Castelforte e Santi Cosma e Damiano, di 32 e 22 anni, ritenuti responsabili dell’episodio.

Una lite per futili motivi che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Oltre che per l’accoltellatore, il 32enne di Castelforte, la misura di detenzione è scattata anche per l’amico, il 22enne di Santi Cosma, che gli aveva fornito il coltello con il quale era stato colpito alle spalle il giovane poi finito in ospedale. Il locale nel quale era iniziato il diverbio è stato chiuso dal Questore.