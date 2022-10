Formia, accordo tra i Comuni del territorio per i fondi PNRR

Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato l’accordo di programma tra i Comuni del territorio per l’attuazione del PNRR. Un’opportunità unica che l’Amministrazione vuole sfruttare al fine di trasferire sul territorio tutti i vantaggi dei fondi del Piano.

“E’ una grande occasione – sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo – per favorire un crescente sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale della comunità locale. La nostra intenzione come soggetto promotore è di incentivare un percorso unitario con gli altri Comuni del comprensorio, per favorire forme di collaborazione che consentano il migliore esercizio delle funzioni amministrative attraverso la realizzazione di opere, interventi e programmi in diversi ambiti. C’è bisogno di mettere in campo tutte le opportunità che ci sono da cogliere per rilanciare la nostra Città che è stata abbandonata da molti anni”.

Un’azione di coordinamento condivisa fra tutti gli Enti che hanno espresso già la loro adesione (San Felice Circeo, Fondi, Itri, Spigno Saturnia, Castelforte, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano) attraverso la successiva approvazione di un Protocollo di intesa da attuare con particolare riferimento ai temi della digitalizzazione ed innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Uno schema di coordinamento per valorizzare le rispettive capacità di investimento, con la possibilità di andare a snellire e semplificare le procedure burocratiche.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione le attività che saranno svolte tramite la costituzione di un Ufficio centrale di coordinamento, che operi quale struttura tecnico-amministrativa di raccordo: il personale reclutato con contratti a tempo determinato sarà guidato da un project manager e da quattro persone (due esterne e due interne nell’ambito dei Comuni) al fine di garantire strutture specializzate per fornire assistenza all’attuazione dei programmi, oltre all’eventuale ricorso al personale distaccato degli enti aderenti al progetto. L’Ufficio Speciale per il PNRR dovrà poi predisporre un documento denominato “Programmazione integrata del comprensorio Sud Pontino”, contenente al suo interno tutti gli indirizzi programmatici degli Enti partecipanti.

Durante il Consiglio, infine, sono stati approvati debiti fuori bilancio relativi al pagamento di spese legali relative a ricorsi al Tar. Quello più significativo da approvare di importo rilevante pari a euro 170.000 è stato quello relativo alla causa in Corte d’Appello che ha visto soccombere il Comune di Formia nei confronti dell’ex dirigente Maurizio Loreto Ottaviani, il quale si è visto riconoscere 18 mensilità oltre al ristoro delle spese legali per essere stato illegittimamente licenziato dall’ex Sindaco Paola Villa dopo appena due giorni dal suo insediamento. La Città di Formia purtroppo deve pagare anche per queste scelte fatte con estrema leggerezza.