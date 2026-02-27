Formia aderisce al protocollo ONTM per la tutela del mare

L’Amministrazione comunale di Formia, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha formalizzato l’adesione al progetto promosso da Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare (ONTM), approvando il protocollo d’intesa dedicato alla salvaguardia dell’ecosistema marino, alla difesa delle coste e alla promozione della Blue Economy.

L’accordo riconosce il valore strategico di iniziative orientate alla protezione dell’ambiente marino e alla valorizzazione del patrimonio naturale, favorendo al tempo stesso la realizzazione di progetti sostenibili sul territorio comunale. Grazie all’intesa, il Comune potrà entrare a far parte della “Consulta dei Sindaci” dell’ONTM, organismo che punta a coordinare e condividere buone pratiche sulle politiche del mare, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e soggetti impegnati nella tutela ambientale.

«La tutela del nostro mare e delle coste è una priorità per il Comune di Formia. L’adesione a questo protocollo ci permette di rafforzare il dialogo con realtà nazionali e internazionali, condividere esperienze e buone pratiche e promuovere iniziative concrete a favore dell’ambiente marino – dichiara il sindaco Gianluca Taddeo –. La Blue Economy non è solo uno sviluppo economico, ma anche un impegno verso la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio naturale del nostro territorio».

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente Francesca Di Rocco, che sottolinea l’importanza operativa dell’intesa: «Con questa collaborazione intendiamo mettere in campo azioni concrete per proteggere l’ecosistema marino, promuovere la biodiversità e diffondere la cultura della tutela ambientale. Il protocollo con ONTM ci offre strumenti e opportunità per sviluppare progetti innovativi, sensibilizzare cittadini e stakeholder e contribuire a una gestione sostenibile delle risorse marine».

Tra gli obiettivi principali figurano lo sviluppo congiunto di iniziative di Green Defence e New Blue Economy, la tutela della biodiversità marina, la valorizzazione del patrimonio naturale italiano e l’introduzione di tecnologie innovative a supporto della protezione ambientale.

L’accordo avrà durata biennale, con possibilità di rinnovo tramite atto scritto, e consentirà al Comune di partecipare attivamente alla definizione di una politica del mare di respiro nazionale, in un’ottica di integrazione tra strategie locali e indirizzi più ampi.