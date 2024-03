Arriva la condanna ad una anno e quattro mesi di reclusione per un uomo di 40 anni di Caserta per fatti avvenuti a Formia. A deciderlo con una sentenza esemplare il Tribunale di Cassino che ha condannato l’uomo con l’accusa di adescamento di minore. Nel 2017, all’epoca dei fatti, l’uomo aveva infatti inviato dei messaggi inequivocabili ad una 13enne nella città del sud pontino che frequentava per aver avuto una relazione con una parente della giovanissima.