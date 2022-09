Formia, aggredisce anziano disabile nel parcheggio di Itaca

È stato denunciato a Formia, presso il centro commerciale ”Itaca” un 29 enne della provincia di Caserta, per aver aggredito fisicamente un uomo di 79 anni, che munito di contrassegno per disabili, aveva parcheggiato con la sua auto nell’area riservata.

Una discussione finita male, legata a questioni di parcheggio, e dopo aver colpito l’anziano, l’esagitato si è anche scagliato contro la vettura parcheggiata causando danni per circa 1500 euro.

Ricostruito l’accaduto e sulla scorsa di testimonianze, tra cui quella della vittima e constatando i danni all’auto, i carabinieri della Stazione di Formia hanno provveduto a denunciare il 29 enne.