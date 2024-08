Formia, al via i lavori di riqualificazione sui litorali di Vindicio e Gianola

Un altro importante cantiere è stato aperto giovedì mattina a Formia. Anche in questo caso si tratta di lavori finalizzati a rendere più vivibile la città a residenti e turisti. Nel mese di giugno la giunta comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “D.G.R. n. 298/2024 – Interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale”, redatto dall’Ingegner Emanuele D’Avino, dell’importo totale di 98.125,41 euro e ieri si è dato l’avvio ai lavori che riguarderanno i litorali di Vindicio e di Gianola.

Si tratta di manutenzione straordinaria delle strade di accesso alle spiagge e di dotazione di attrezzature e servizi. Presto sarà installata una nuova cartellonistica sui tratti di arenile liberi non in concessione, al fine di segnalare pericoli, richiamo alle ordinanze, comportamento da osservare, qualità delle acque. Inoltre, per garantire un maggior numero di servizi per gli utenti delle spiagge libere e limitare lo sversamento di rifiuti, si prevede l’installazione di cestini portarifiuti per la raccolta differenziata.

Per un maggior efficientamento energetico ed una maggiore visibilità degli accessi alle spiagge, invece, saranno sostituite le attuali lampade dei lampioni presenti sul lungomare di Gianola. Ed ancora. Tra le priorità dell’amministrazione comunale c’è anche la sicurezza dei cittadini. Per questo, per effettuare un’agevole attività di guardiania e vigilanza delle spiagge sia di Gianola che di Vindicio da parte del Comando di Polizia Locale, è previsto l’acquisito di due “quod”. In programma anche l’installazione di recinzioni con pali in legno e lavori edili, oltre alla sistemazione degli scoli a mare delle acque meteoriche e l’installazione di bagni pubblici box, distinti per uomini, donne e disabili.

“Restituiremo ai nostri cittadini i due litorali rinnovati e sicuramente più belli – ha commentato il sindaco Taddeo -. Con questi interventi li renderemo anche più attrattivi e sicuri. Si tratta di lavori che non creeranno disagi ai cittadini perché non saranno di intralcio alle attività balneari e al relax dei turisti”.

I lavori saranno realizzati con un finanziamento regionale destinato a sostenere i Comuni per la stagione balneare 2024 ed il Comune di Formia si è attivato per rispettare i termini di utilizzo delle risorse.