Formia, al via il “Between Festival della Riviera di Ulisse”

Tutto pronto in piazzale Aldo Moro per l’edizione zero del Between Festival della Riviera di Ulisse – Miti e incontri nel Mediterraneo, anteprima di un progetto destinato dal 2026 a coinvolgere i comuni del sud pontino.
Tre i concerti gratuiti in programma (ore 21): venerdì 22 agosto il premio Oscar Nicola Piovani con lo spettacolo Diario di bordo. Miti e incontri arricchito dalle illustrazioni di Milo Manara; sabato 23 agosto spazio alla raffinatezza di Chiara Civello con Acustica; chiusura venerdì 29 agosto con l’energia multiculturale della Babelnova Orchestra.
Il festival, promosso da Regione Lazio, Comune di Formia e Camera di Commercio di Frosinone-Latina, con la direzione artistica di Roberto Grossi, nasce ispirandosi alla figura di Ulisse e al Mediterraneo come luogo di incontro tra culture.