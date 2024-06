Formia, al via il “Villaggio Europei”: seguire gli Azzurri e non solo

Si alza il sipario sul “Formia Euro Sport Village 2024”, un evento voluto dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato allo Sport per arricchire la stagione estiva con un’offerta sportiva e ricreativa di primo livello. L’iniziativa, che si terrà in piazza Aldo Moro, coincide con i Campionati Europei di calcio che inizieranno il 14 giugno in Germania, paese ospitante.

Il “Villaggio Europei” sarà il cuore pulsante della manifestazione, con un maxischermo LED su cui verranno proiettate le partite della Nazionale Italiana guidata da Luciano Spalletti. Gli azzurri, campioni in carica, affronteranno la fase a gironi del gruppo B sempre alle ore 21.00, secondo il seguente calendario:

1. Sabato 15 giugno contro l’Albania;

2. Giovedì 20 giugno contro la Spagna;

3. Lunedì 24 giugno contro la Croazia.

Il villaggio sportivo non sarà solo un punto di ritrovo per seguire le partite della Nazionale. Oltre alle tre partite degli azzurri, verranno trasmessi, sempre nella fascia serale delle 21.00, anche gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e la finalissima prevista per il 14 luglio.

Ma l’offerta del Formia Euro Sport Village non si ferma al calcio. Lo “stadio virtuale” sarà attrezzato con una pedana per il palco e posti a sedere, e ospiterà esibizioni delle associazioni sportive locali. Un vero e proprio format promozionale e di valorizzazione che vedrà protagoniste discipline come il fitness, la rotellistica, il basket, gli scacchi giganti, le installazioni gonfiabili, l’atletica leggera e la mountain bike.

Il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore allo Sport Fabio Papa hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che non solo offrirà momenti di aggregazione e spensieratezza durante le partite dell’Italia, ma anche l’opportunità di far conoscere il lavoro prezioso e instancabile delle società sportive cittadine. “L’auspicio è che i cittadini colgano l’invito di venire in piazza, non soltanto per assistere agli Europei, ma anche per vedere da vicino il sacrificio che c’è dietro il lavoro sempre prezioso e instancabile delle associazioni”, hanno commentato.

L’ingresso al villaggio sarà gratuito, offrendo a tutti la possibilità di vivere un’estate all’insegna dello sport e della convivialità nel cuore di Formia.