Formia, al via la distribuzione dei calendari della raccolta differenziata 2025

Da giovedì 12 dicembre sarà avviata la distribuzione dei calendari per la raccolta differenziata 2025 nel Comune di Formia. I calendari saranno consegnati nei condomini e saranno disponibili anche online sul sito ufficiale di Formia Rifiuti Zero, suddivisi per le due zone di raccolta, Mamurra e Cicerone.

La distribuzione, che continuerà anche durante il periodo natalizio, si accompagna alla comunicazione di modifiche al servizio durante le feste: il 25 dicembre e il 1° gennaio 2025 non ci saranno ritiri, i quali saranno posticipati alla domenica successiva.