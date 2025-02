Formia, al via la riqualificazione del litorale di levante

Sono iniziati i lavori di riqualificazione sul litorale di levante di Formia, nel tratto di Gianola-Santo Janni, con un investimento di quasi 1,8 milioni di euro. Il progetto, che interessa Piazzale “Enrico Guerriero”, si affianca agli interventi già avviati sul lungomare “Città di Ferrara” per il rifacimento dei marciapiedi e la realizzazione di una pista ciclopedonale.

IL PROGETTO

L’intervento prevede la creazione di una nuova piazza in Largo Guerriero, la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale di 210 metri lungo la spiaggia, il collegamento dei percorsi ciclopedonali esistenti e la sistemazione del parcheggio del Parco De Curtis, con oltre 120 posti auto. Saranno installate colonnine per la ricarica elettrica, pensiline fotovoltaiche, nuovi arredi urbani e un “muro attrezzato” con servizi per la mobilità sostenibile. Il progetto, parte di un piano più ampio di 3,3 km, collegherà in sicurezza il centro urbano al Parco Regionale Riviera di Ulisse, promuovendo una riqualificazione completa della zona.

PARLA IL SINDACO

“Una delle principali azioni su cui l’Amministrazione si sta impegnando è l’innalzamento della qualità dei servizi della vita dei cittadini – sottolinea il sindaco di Formia Gianluca Taddeo – Il quartiere di Gianola-Santo Janni rappresenta un’area importante e strategica nella parte orientale del nostro territorio e l’obiettivo è di rendere fruibili e sicuri gli spazi e le attrezzature pubbliche in completa autonomia e sicurezza. Così come per l’arenile, attraverso una serie di opere progettate e realizzate in un contesto di sviluppo sostenibile, in previsione di uno spazio pubblico interstagionale. E’ un progetto a cui tenevamo particolarmente e finalmente l’inizio dei lavori rappresenta un altro importante step, un investimento essenziale per il rilancio e l’immagine della nostra città, restituendo anche a questo quartiere attrattività e maggiore visibilità. Continuiamo nella prospettiva di valorizzazione degli spazi della nostra bella Formia per renderla sempre più moderna e funzionale per i cittadini, ma anche più di richiamo per turisti e visitatori”.