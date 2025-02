Formia, al via la riqualificazione di Piazza Ricca a Maranola

E’ un borgo in trasformazione. Con l’apertura di questa mattina dell’altro cantiere per la riqualificazione di Piazza Ricca, Maranola a Formia si avvia a diventare un luogo più moderno, funzionale e accogliente, sia per i residenti che per i turisti. Dopo l’installazione dell’ascensore presso la scuola elementare, i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Angelo Forte, ora prende il via un’altra importante opera che restituirà una nuova piazza alla comunità maranolese.

Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, prevede un investimento di 600mila euro e servirà anche a risolvere i problemi di infiltrazione delle acque meteoriche, che hanno compromesso la fruibilità degli immobili sottostanti, tra cui la ex Casa del Fascio.

“I lavori avviati in piazza Ricca non riguardano solo la riqualificazione di un nostro spazio pubblico, ma rappresentano anche un impegno per il futuro del nostro borgo. Rendiamo la piazza un luogo più bello e funzionale per tutti i nostri concittadini e per i molti turisti che avranno una ragione in più per visitare il caratteristico borgo storico: godersi in sicurezza un panorama mozzafiato dalla particolare piazza – ha chiarito il sindaco Gianluca Taddeo –, dove, tra l’altro, sarà possibile accedere con maggiore facilità, una volta terminata la realizzazione del parcheggio sottostante. Ringrazio, in particolare, i consiglieri comunali Tania Forte e Luca De Meo per l’impegno profuso nell’avvio di questa opera. La mia Amministrazione sta lavorando intensamente per garantire la sicurezza ed una migliore fruibilità dell’intero territorio. Questa volta i lavori interessano la frazione di Maranola, ma altri cantieri sono stati aperti un po’ ovunque. Solo migliorando i servizi, le strutture e l’accessibilità dei luoghi sarà possibile rilanciare la vocazione turistica della nostra città”.