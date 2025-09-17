Formia, al via la riqualificazione di Piazza Sant’Andrea a Trivio

Apre un altro importante cantiere in linea con l’opera di rivalorizzazione delle frazioni della città di Formia avviata dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo. Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione di Piazza Sant’Andrea a Trivio.

Due gli obiettivi dell’intervento: recuperare questo spazio urbano di aggregazione sociale, ma anche esaltare la funzione culturale del sito. La piazza, infatti, è un sito di grande attrattività turistica: è qui che ogni anno si svolge la tradizionale accensione del ceppo di Natale, rito storico che nel 2024 è giunto alla sua 164^ edizione.

Il progetto di riqualificazione, voluto dall’Amministrazione Comunale del Sindaco Taddeo, prevede, appunto, la messa in evidenza dei punti luogo della manifestazione, con l’installazione di un disco in acciaio zincato di cinque metri per l’accensione del ceppo. Lo stesso sarà serigrafato con un’immagine stilizzata del ceppo e illuminata per avere una funzionalità anche di arredo urbano durante tutto il corso dell’anno.

Un’opera che vuole raccontare a chiunque si trovi a passare per Piazza Sant’Andrea la tradizione locale, contribuendo a tramandarla alle future generazioni.

“Proseguiamo il nostro programma di riqualificazione e recupero degli spazi urbani e dei luoghi di aggregazione per famiglie, anziani e bambini – ha commentato il Sindaco Gianluca Taddeo -. Stiamo ora intervenendo sul centro nevralgico della comunità di Trivio, piazza Sant’Andrea. Un nucleo di socializzazione in passato completamente deturpato da un errato ed inappropriato intervento che, nel tempo, è stato causa solo di disagi e di contenziosi. Il nostro intento è quello di restituire una Piazza più funzionale e sicura. Ho chiesto a Don Giuseppe Sparagna di monitorare quotidianamente l’andamento dei lavori perché vogliamo che la Chiesa possa finalmente tornare a disporre del suo libero e comodo accesso. Guardiamo a tutte le nostre frazioni con lo stesso interesse di crescita e di riqualificazione”.

Sono in dirittura di arrivo, infatti, i lavori di riqualificazione di piazza Antonio Ricca a Maranola, così come procedono spediti i lavori di sistemazione della pavimentazione del centro storico di Castellonorato.