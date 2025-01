Formia, al via la riqualificazione per gli spogliatoi del centro sportivo di Castellonorato

Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, per la riqualificazione degli impianti sportivi della città. Dopo i lavori avviati al Palamendola, al campetto di Trivio e allo stadio di Maranola Washington Parisio, l’attenzione si è spostata sul campo sportivo di Castellonorato. Qui, oltre ai 200mila euro già investiti per il rifacimento del campo di gioco e delle recinzioni, è stato approvato lo studio di fattibilità per l’adeguamento degli spogliatoi.

“Crediamo fortemente che lo sport sia una risorsa importante per il benessere fisico e sociale ed un buon governo deve mettere a disposizione dei cittadini strutture moderne e sicure, non solo realizzando dei nuovi impianti ma partendo dalla riqualificazione del patrimonio esistente – hanno detto il Sindaco Gianluca Taddeo, l’Assessore allo Sport Fabio Papa ed il Presidente della Commissione Sport e lavori pubblici Antonio Capraro -. Noi lo stiamo facendo. Il campo di Castellonorato per troppo tempo è stato dimenticato e trascurato, noi vogliamo restituirlo alla comunità locale rinnovato e sicuro. Un ulteriore passo verso una città più vivibile e dinamica nella sua interezza, dal centro alla periferia”

Il progetto prevede la demolizione della struttura esistente e la realizzazione di nuovi spogliatoi mediante l’utilizzo di corpi prefabbricati da collocare su una struttura di fondazione ex novo del tipo platea.