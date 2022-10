Formia, alla Torre di Mola l’evento ‘Arte di Arte per l’Arte’

A Formia alla Torre di Mola, domani e sabato 29, ci sarà l’evento ‘Arte di Arte per l’Arte’.

Nello scenario della Torre di Mola venerdì 28 e sabato 29 ottobre, dalle ore 09:30 alle ore 19:30, si terrà l’evento dal titolo ‘ ‘’, dove si potranno ammirare mostre di arte pittorica, fotografica e di lavori artigianali. Due giorni in cui una parte importante della storia della città di Formia si incontrerà felicemente con l’arte espressa nei suoi diversi campi da artisti locali e non, in modo tale da evidenziare quella grande tradizione artistica che è sempre stata componente storica del territorio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Formia, è promossa dall’associazione socio-culturale “La Normalità”.