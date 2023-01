Formia, Angelica D’Ambrosio compie 100 anni: la visita di Taddeo

Festa grande a Formia alla Comunità Alloggio per anziani “Le Radici del Cuore”, in via Foce (località Gianola), a due passi dal mare, per la signora Angelica D’Ambrosio che ha compiuto 100 anni di vita.

Un traguardo importantissimo festeggiato dalla neo centenaria, che, attorniata dall’affetto dei suoi cari, dagli altri ospiti della struttura e dalle operatrici, ha ricevuto la visita del sindaco Gianluca Taddeo. Il primo cittadino ha portato i più sentiti e sinceri auguri da parte della città e le ha consegnato una targa a nome dell’amministrazione comunale.

Il commento del sindaco: “Una donna estremamente simpatica e con uno spiccato senso dell’ironia che conserva uno spirito molto giovanile. I 100 anni della signora Angelica rappresentano un secolo della nostra storia, le fatiche, i sacrifici per vivere dignitosamente, ma oggi soprattutto costituiscono un avvenimento che trasmette a noi tutti un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori da conservare con cura e che sono da sempre alla base della nostra comunità”.