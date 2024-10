Formia, apre nella biblioteca comunale uno spazio dedicato ai ‘teenager’

Sono i teen-ager i destinatari di un importante progetto che si sta realizzando nel Comune di Formia. Dopo il Festival dedicato alla Letteratura Young Adult che si è svolto dal 18 aprile al 4 maggio, questa volta per loro, ragazzi dai tredici ai diciannove anni, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, ha voluto mettere a disposizione una specifica area della Biblioteca comunale “Tenente Filippo Testa”.

E’ stato recuperato uno spazio all’interno ed allestito con un design moderno e colorato, con un divano circolare arancione e librerie bianche e legno chiaro, che crea un ambiente confortevole, dove i ragazzi possano sentirsi a loro agio, mentre si dedicano alle loro letture preferite. D’altro canto, in questo angolo si trovano circondati da tante pubblicazioni pertinenti ai loro interessi, dai libri di narrativa per giovani adulti ai fumetti e graphic novel. Si tratta di testi in parte acquistati ed in parte oggetto di donazione.

Altro comfort: i ragazzi hanno a loro disposizione il wifi della biblioteca. Infine, ampia possibilità di frequentare la biblioteca con gli orari prolungati del servizio. La biblioteca è aperta, infatti, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30 ed il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30.

Il progetto è stato possibile grazie ad un fondo regionale. Il Comune di Formia, infatti, ha partecipato ad un bando regionale nel 2023, presentando una proposta progettuale che ha messo al centro i teen-ager, considerato che nelle librerie la categoria young adult vende più di altre, ma al dato non sempre corrispondono politiche mirate. Da qui l’idea del Festival della Letteratura Young Adult ed ora la realizzazione di uno spazio dedicato nella biblioteca comunale, con l’acquisto di libri a loro destinati (senza per questo dimenticare anche l’acquisto di testi per i più piccoli destinati a La Casa dei libri, biblioteca dei bambini dai zero ai 10 anni).

“La nostra amministrazione – hanno detto il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Luigia Bonelli – crede molto nelle potenzialità dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. E’ necessario però offrire loro tutte le condizioni e le opportunità possibili per poterle sviluppare. Noi ci stiamo attivando in tal senso. Al centro delle nostre politiche, progetti per i più piccoli, per i teen ager (con il Festival della Letteratura Young Adult e la creazione di uno spazio dedicato loro nella biblioteca comunale), ma anche per i giovani (basti ricordare l’University Village che si è svolto la settimana scorsa con grandissima partecipazione)”.