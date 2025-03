Formia, arrestato cittadino albanese con 32 dosi di cocaina e 10mila euro in contanti

Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un cittadino albanese, trovato in possesso di 32 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi, e di circa 10mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’indagine, condotta con tecniche di osservazione e pedinamento, ha permesso ai militari del Comando Provinciale di Latina di identificare il sospettato, un soggetto di nazionalità albanese, che operava nella zona di Formia, utilizzando una bicicletta elettrica per spostarsi e consegnare la droga ai clienti.

Le Fiamme Gialle hanno concentrato l’attenzione su un appartamento privo di regolare contratto di locazione, situato in un residence lungo il litorale formiano, a poche centinaia di metri dalla spiaggia di Gianola. Da questa base, l’uomo gestiva l’attività di spaccio, muovendosi rapidamente per eludere i controlli.

Durante un pedinamento, i finanzieri hanno deciso di intervenire, effettuando una perquisizione personale e un successivo controllo nell’abitazione del sospettato. L’operazione ha permesso di rinvenire la cocaina già suddivisa in distinte dosi, pronte per essere immesse sul mercato locale, oltre a una considerevole somma di denaro in contanti, ritenuta il frutto delle vendite.

L’uomo è stato immediatamente arrestato e ora dovrà rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.