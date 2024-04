La Polizia di Stato di Formia ha arrestato F.A., residente a Formia, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Cassino. F.A. è stato condannato per stalking ai danni della ex compagna, commesso tra febbraio e maggio 2019. Dopo essere stato ritenuto colpevole e condannato, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino.