Formia, arriva il bike sharing con “Bici in Comune”

Lo sport non solo come attività fisica, ma anche un elemento fondamentale per la prevenzione e il mantenimento della salute in generale. E’ questo il principio che sta guidando diversi progetti avviati dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. La Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Fabio Papa, infatti, proprio in questi giorni ha aderito al programma “Bici in Comune” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.a. e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, approvando una proposta progettuale predisposta dagli uffici tecnici comunali denominata “Interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo”. Si tratta innanzitutto di un piano rivoluzionario che riguarderà la mobilità sostenibile, prevedendo la realizzazione di due stazioni di ricarica con pannelli solari e otto bici elettriche. Contemporaneamente è prevista la riqualificazione e la messa in sicurezza del tratto di pista ciclabile Lungomare della Repubblica ed infine l’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi ciclistici e di attività cicloturistiche, in collaborazione con le associazioni no profit locali.

“Rendere la nostra città sempre più sostenibile è un impegno che abbiamo assunto sin dal nostro insediamento – hanno commentato il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore Fabio Papa – Per questo abbiamo ritenuto la proposta ‘Bici in Comune’, promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, una occasione da non perdere. Essa ci permetterà di sviluppare un programma di mobilità turistica sostenibile: promuovendo l’uso della bicicletta, non solo si contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma si ridurrà l’impatto ambientale, con una riduzione di CO2. Mettendo in sicurezza le piste ciclabili presenti sul territorio, inoltre, sarà data la possibilità ai nostri concittadini di muoversi in modo facile e sicuro. Infine, considerata la straordinarietà e la molteplicità di risorse di cui Formia dispone, abbiamo pensato anche alla possibilità di sostenere il turismo “attraverso la bici”, organizzando eventi aggregativi-sportivi ciclistici e attività cicloturistiche. Un modo “green” per promuovere le tipicità, le eccellenze ed i luoghi storici culturali del nostro territorio”.

Questi i dettagli dell’ampio progetto, suddiviso in tre linee di attività. La prima riguarda le stazioni di Bike sharing: un point to point con consegna e rilascio delle bici con un sistema di ricarica intelligente. I mezzi saranno gestiti da una piattaforma di infomobilità. Le due pensiline ad arco smart e-bike verranno installate in punti strategici della città per sviluppare il collegamento sostenibile scuola-casa, casa-impianto sportivo, casa-lavoro. In particolare è prevista una pensilina nel piazzale della stazione ferroviaria di Formia “Piazza IV Novembre” e l’altra in via Emanuele Filiberto. Due punti strategici, essendo il primo un importante nodo di scambio che garantirà l’utilizzo delle e-bikes anche per i pendolari che, arrivati alla stazione ferroviaria di Formia, potranno spostarsi liberamente per tutto il centro cittadino ed il secondo essendo adiacente agli istituti scolastici Pollione-De Amicis, Fermi alla Torre di Mola e Chiesa di San Giovanni. La seconda linea di attività riguarda la messa in sicurezza del tratto di pista ciclabile esistente “Lungomare della Repubblica”, con l’applicazione di un nuovo strato di finitura e successivo strato di protezione, posa in opera di cordonature per piste ciclabili rifrangente, realizzazione della segnaletica orizzontale-verticale. Infine, la terza linea di attività prevede la realizzazione di due manifestazioni turistiche “Cronoscalata del Redentore” e due manifestazioni cicloturistiche “Cicloturistica Regina Viarum”.